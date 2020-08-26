Калинина сыграет на US Open

23-летняя украинка попала в заявочный список

  • 26.08.2020 21:59
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Калинина сыграет на US Open
© btu.org.ua. Ангелина Калинина

Ангелина Калинина, занимающая 145-ю строчку в рейтинге WTA, вошла заявочный список основной сетки Открытого чемпионата США после отказа от участия словенки Тамары Зиданшек (№73).

23-летняя украинка может во второй раз выступить в основной сетке US Open: в 2018 году Ангелина успешно прошла квалификацию и проиграла во втором круге на тот момент действующей чемпионке Слоан Стивенс.

Кроме Калининой, в заявочном списке турнира в Нью-Йорке находятся ещё шесть украинских теннисисток: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Марта Костюк и Катерина Бондаренко (SR).

27 августа на US Open состоится жеребьёвка одиночного разряда, а матчи начнутся 31 августа.

Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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