Калинина сыграет на US Open

Ангелина Калинина, занимающая 145-ю строчку в рейтинге WTA, вошла заявочный список основной сетки Открытого чемпионата США после отказа от участия словенки Тамары Зиданшек (№73).
23-летняя украинка может во второй раз выступить в основной сетке US Open: в 2018 году Ангелина успешно прошла квалификацию и проиграла во втором круге на тот момент действующей чемпионке Слоан Стивенс.
Кроме Калининой, в заявочном списке турнира в Нью-Йорке находятся ещё шесть украинских теннисисток: Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Марта Костюк и Катерина Бондаренко (SR).
27 августа на US Open состоится жеребьёвка одиночного разряда, а матчи начнутся 31 августа.
Ранее от участия на соревнованиях отказалась первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Источник — Большой теннис Украины
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