Прага. Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал

Украинец проиграл Таллону Грикспуру

  • 26.08.2020 14:59
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Прага. Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал
© БТУ. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский в третьем раунде грунтового челленджера в Праге в двух сетах проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспуру. Украинец сумел выиграть всего два гейма. Матч продолжался всего 57 минут.

1/8 финала

Таллон Грикспур (Нидерланды) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:1, 6:1

Ранее во втором раунде Стаховский обыграл португальца Фредерико Феррейру-Силву.

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Источник — Sport.ua

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