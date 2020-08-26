Прага. Стаховский не сумел пробиться в четвертьфинал

Сегодня Сергей Стаховский в третьем раунде грунтового челленджера в Праге в двух сетах проиграл представителю Нидерландов Таллону Грикспуру. Украинец сумел выиграть всего два гейма. Матч продолжался всего 57 минут.
1/8 финала
Таллон Грикспур (Нидерланды) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:1, 6:1
Ранее во втором раунде Стаховский обыграл португальца Фредерико Феррейру-Силву.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.