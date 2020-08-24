Прага. Стаховский стартовал с победы

Украинский теннисист Сергей Стаховский начал выступление на втором челленджере подряд в столице Чехии.
34-летний украинец стартовал со второго круга, где не без труда обыграл португальца Фредерико Феррейра-Силву.
Прага. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 12) – Фредерико Феррейра-Силва (Португалия) – 2:6, 7:6(4), 7:6(5)
В третьем круге Сергей Стаховский сыграет со 173-й ракеткой мира Таллоном Грикспуром из Нидерландов.
Напомним, на первом челленджере в Праге Стаховский уступил в стартовых матчах обоих разрядов.
Источник — Sport.ua
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