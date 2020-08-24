Прага. Стаховский стартовал с победы

Украинский теннисист вышел в третий круг

  • 24.08.2020 19:57
  • 245 просмотров
  • 1 комментарий
Прага. Стаховский стартовал с победы
© БТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский начал выступление на втором челленджере подряд в столице Чехии.

34-летний украинец стартовал со второго круга, где не без труда обыграл португальца Фредерико Феррейра-Силву.

Прага. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина, 12) – Фредерико Феррейра-Силва (Португалия) – 2:6, 7:6(4), 7:6(5)

В третьем круге Сергей Стаховский сыграет со 173-й ракеткой мира Таллоном Грикспуром из Нидерландов.

Напомним, на первом челленджере в Праге Стаховский уступил в стартовых матчах обоих разрядов.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.08.2020 20:33
    +1
    Дойдет до полуфинала!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 24.08.2020 20:33
    +1
    Дойдет до полуфинала!
    Ссылка
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