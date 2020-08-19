Стаховский покидает турнир в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский завершил выступление на Челленджере, который проходит в Чехии.
После вылета из одиночного разряда, 34-летний украинец проиграл и матч парного.
Прага. Первый раунд парного разряда
Сергей Стаховский (Украина) / Иржи Веселы (Чехия) – Стивен Диез (Канада) / Блаж Рола (Словения) – 3:6, 4:6
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Владимир Клепач, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.