Стаховский уступил в первом раунде турнира в Праге

Украинец не справился с молодым чехом

  • 16.08.2020 14:54
  • 214 просмотров
  • 2 комментария
Стаховский уступил в первом раунде турнира в Праге
© Hungarian Tennis

Украинский теннисист Сергей Стаховский принимал участие в Челленджере, который проходит в Чехии.

Стаховский проиграл в первом раунде, уступив 19-летнему чеху Томашу Махачу в двух сетах - 5:7, 2:6.

Ранее спортсмен говорил о планах побороться за возвращение в топ-100 рейтинга ATP.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 16.08.2020 15:55
    -2
    По моему 4 года уже сам теннис намекает, Сережа отпусти меня
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    Евгений Семыкин
      Евгений Семыкин, 16.08.2020 15:51
    -1
    Да все привыкли ... мальчик бля бытия.
    Лучше спросите у него про Луческу или про новую пассию Бондаря. Там его талант раскрывается шире , как букет молодого вина 😀
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