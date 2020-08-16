Стаховский уступил в первом раунде турнира в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский принимал участие в Челленджере, который проходит в Чехии.
Стаховский проиграл в первом раунде, уступив 19-летнему чеху Томашу Махачу в двух сетах - 5:7, 2:6.
Ранее спортсмен говорил о планах побороться за возвращение в топ-100 рейтинга ATP.
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Источник — Sport.ua
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Лучше спросите у него про Луческу или про новую пассию Бондаря. Там его талант раскрывается шире , как букет молодого вина 😀
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