Стаховский уступил в первом раунде турнира в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский принимал участие в Челленджере, который проходит в Чехии.

Стаховский проиграл в первом раунде, уступив 19-летнему чеху Томашу Махачу в двух сетах - 5:7, 2:6.

Ранее спортсмен говорил о планах побороться за возвращение в топ-100 рейтинга ATP.