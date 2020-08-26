WTA Нью-Йорк. Стали известны все участницы 1/4 финала

На турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке завершились матчи третьего круга.
К сожалению, украинка Даяна Ястремская уступила экс-первой ракетке мира Наоми Осаке, дальше на турнире представительниц нашей страны не осталось.
Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
Верхняя часть сетки
Элиза Мертенс – Джессика Пегула
Наоми Осака – Анетт Контавейт
Нижняя часть сетки
Йоханна Конта – Мария Саккари
Онс Жабер – Виктория Азаренко
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Источник — Sport.ua
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