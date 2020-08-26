ATP Нью-Йорк. Стали известны четвертьфиналисты

Джокович и компания разыграют титул

  • 26.08.2020 11:19
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ATP Нью-Йорк. Стали известны четвертьфиналисты
© ATP. Милош Раонич

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи третьего круга.

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно разобрался с Теннисом Сандгреном из США, а Энди Маррей не сумел продолжить свою победную серию на турнире, уступив Милошу Раоничу.

Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:

Верхняя часть сетки

 Новак Джокович –  Ян-Леннард Штруфф
 Даниил Медведев –  Роберто Баутиста-Агут

Нижняя часть сетки

 Рейлли Опелка –  Стефанос Циципас 
 Милош Раонич – Филип Краинович 

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Источник — Sport.ua

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