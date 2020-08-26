ATP Нью-Йорк. Стали известны четвертьфиналисты

На Мастерсе в Нью-Йорке завершились матчи третьего круга.
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович уверенно разобрался с Теннисом Сандгреном из США, а Энди Маррей не сумел продолжить свою победную серию на турнире, уступив Милошу Раоничу.
Пары 1/4 финала выглядят следующим образом:
Верхняя часть сетки
Новак Джокович – Ян-Леннард Штруфф
Даниил Медведев – Роберто Баутиста-Агут
Нижняя часть сетки
Рейлли Опелка – Стефанос Циципас
Милош Раонич – Филип Краинович
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Источник — Sport.ua
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