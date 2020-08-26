ВИДЕО. Как Ястремская проиграла Осаке в Нью-Йорке

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская досрочно покинула турнир в Нью-Йорке, проиграв в двух сетах четвертой сеяной Наоми Осаке из Японии.
Напомним, 20-летняя украинка получила повреждение еще в первом круге, играя с Винус Уильямс.
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Источник — WTA
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