Свитолина и Ястремская попали в заявку престижного турнира в Риме

Первые ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявлены в списке участниц турнира в Риме, который пройдет с 14 по 20 сентября.

В прошлом сезоне Ястремская проиграла на «Internazionali BNL d'Italia» в первом круге, а Свитолина – во втором.

В заявочном листе итальянского Премьера находятся все теннисистки из топ-40 рейтинга кроме китаянки Ван Цян (№29 WTA).

Напомним, сегодня Ястремская сыграет матч третьего круга на турнире в Нью-Йорке против десятой ракетки мира Наоми Осаки.