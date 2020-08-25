ВИДЕО. Марченко наглядно объяснил, как испортить тренировку теннисисту

Украинский теннисист Илья Марченко выпустил новый ролик на YouTube.

На этот раз украинец подробно описал, в том числе и на примерах из личной жизни, как можно испортить тренировку любому теннисисту.

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