ВИДЕО. Марченко наглядно объяснил, как испортить тренировку теннисисту

Украинский теннисист Илья Марченко выпустил новый ролик на YouTube.
На этот раз украинец подробно описал, в том числе и на примерах из личной жизни, как можно испортить тренировку любому теннисисту.
Читайте также: Илья МАРЧЕНКО: «С плечом снова начались проблемы»
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.