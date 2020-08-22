Илья МАРЧЕНКО: «С плечом снова начались проблемы»

Ранее Илья Марченко снялся с турниров с Праге и Триесте. Сам украинский теннисист сообщил о том, что это связано с проблемой с плечом:

«Последние три месяца плечо меня не беспокоило, но в процессе подготовки к турниру в Праге начались проблемы. Затем я рассчитывал сыграть в Триесте, но проблема не ушла.

В понедельник я буду делать МРТ. По его результатам буду принимать дальнейшее решение».