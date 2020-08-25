Тренер Ястремской: «Даяна предвкушает матч с Осакой, а я - нет»

Саша Баин доволен тем, что его подопечная вышла в третий раунд

  • 25.08.2020 12:26
  • 802 просмотра
  • 0 комментариев
Тренер Ястремской: «Даяна предвкушает матч с Осакой, а я - нет»
© wtatennis.com

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Бернарду Перу и вышла в третий раунд турнира Western & Southern Open, где ей предстоит сразиться с 10-й ракеткой мира Наоми Осакой.

Тренер Ястремской Саша Баин рассказал о состоянии украинки.

«Это здорово, что Даяна выиграла сегодняшний матч. Она упорно боролась. Это была большая трехсетовая борьба и я рад, что её удалось справиться».

«Думаю, что Даяна немного устала, но также она в предвкушении от игры с Наоми Осакой завтра. Я – нет, скажу вам честно (смеется). Но дело ведь не во мне, так что я рад, что она в таком настроении», - сказал Баин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности