Тренер Ястремской: «Даяна предвкушает матч с Осакой, а я - нет»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Бернарду Перу и вышла в третий раунд турнира Western & Southern Open, где ей предстоит сразиться с 10-й ракеткой мира Наоми Осакой.

Тренер Ястремской Саша Баин рассказал о состоянии украинки.

«Это здорово, что Даяна выиграла сегодняшний матч. Она упорно боролась. Это была большая трехсетовая борьба и я рад, что её удалось справиться».

«Думаю, что Даяна немного устала, но также она в предвкушении от игры с Наоми Осакой завтра. Я – нет, скажу вам честно (смеется). Но дело ведь не во мне, так что я рад, что она в таком настроении», - сказал Баин.