ВИДЕО. Как Марта Костюк тренируется перед US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк активно готовится к дебюту на Открытом чемпионате США по теннису.
18-летняя теннисистка показала упражнения, которые она выполняет в спортивном зале.
Напомним, ранее Марта ни разу не играла в основе US Open, в прошлом году она пропустила турнир из-за травмы спины.
ВИДЕО. Марта Костюк – о нервах на корте, политике и незабываемом свидании
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.