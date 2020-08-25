ВИДЕО. Как Марта Костюк тренируется перед US Open

Украинская теннисистка Марта Костюк активно готовится к дебюту на Открытом чемпионате США по теннису.



18-летняя теннисистка показала упражнения, которые она выполняет в спортивном зале.



Напомним, ранее Марта ни разу не играла в основе US Open, в прошлом году она пропустила турнир из-за травмы спины.

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