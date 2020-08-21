ВИДЕО. Марта Костюк – о нервах на корте, политике и незабываемом свидании

Какие вещи в поведении тренера могут разозлить Марту Костюк? С кем снимает видео танцев в час ночи? Или ругается на корте? Спорт и политика - сочетаемые вещи? Чтобы узнать больше - жмите на старт!

00:31 Какие суеверия у профессиональных теннисистов

01:00 Стереотипы о теннисе

01:12 Что нервирует в спорте

01:51 О табу в поведении тренеров

02:55 Любимые виды спорта, кроме тенниса

03:40 О трудном периоде, низкой самооценке и изменениях

05:35 Почему тошнило от тенниса

06:07 О собственной пекарне и кого возьмет на работу

07:43 О чем бы говорила с Мэрилин Монро

08:22 Об аресте за избиение человека

08:55 Письмо себе 5 лет назад

09:06 Какой новый язык учит

09:36 Что делает, когда нервничает, о брани на корте

10:35 За какими блогами следит

10:52 О танцах в час ночи с Катариной Завацкой

11:17 О слезах из-за сообщений хейтеров

11:52 Об угрозах избиения

12:34 Об аэрофобии и снах о смерти

13:21 О неудобных политических вопросах спортсменам

14:18 Выбирает фейковых новость

14:50 О забавном случае на свидании в 14 лет.