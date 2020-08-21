ВИДЕО. Марта Костюк – о нервах на корте, политике и незабываемом свидании

Какие вещи в поведении тренера могут разозлить Марту Костюк? С кем снимает видео танцев в час ночи? Или ругается на корте? Спорт и политика - сочетаемые вещи? Чтобы узнать больше - жмите на старт!
00:31 Какие суеверия у профессиональных теннисистов
01:00 Стереотипы о теннисе
01:12 Что нервирует в спорте
01:51 О табу в поведении тренеров
02:55 Любимые виды спорта, кроме тенниса
03:40 О трудном периоде, низкой самооценке и изменениях
05:35 Почему тошнило от тенниса
06:07 О собственной пекарне и кого возьмет на работу
07:43 О чем бы говорила с Мэрилин Монро
08:22 Об аресте за избиение человека
08:55 Письмо себе 5 лет назад
09:06 Какой новый язык учит
09:36 Что делает, когда нервничает, о брани на корте
10:35 За какими блогами следит
10:52 О танцах в час ночи с Катариной Завацкой
11:17 О слезах из-за сообщений хейтеров
11:52 Об угрозах избиения
12:34 Об аэрофобии и снах о смерти
13:21 О неудобных политических вопросах спортсменам
14:18 Выбирает фейковых новость
14:50 О забавном случае на свидании в 14 лет.
Источник — Суспильне спорт
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.