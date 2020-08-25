ВИДЕО. Как травмированная Ястремская обыграла американку Перу

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская снова одержала непростую победу в Нью-Йорке. На этот раз была обыграла американка Бернарда Пера.
Далее не пути 20-летней украинки десятая ракетка мира Наоми Осака.
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Источник — Tennis Ukraine
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