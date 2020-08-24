Даяна Ястремская – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Нью-Йорке

  • 24.08.2020 13:48
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Даяна Ястремская – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Даяна Ястремская

В понедельник, 24 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
 
В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против американки Бернарды Перы (№61 WTA).
 
Встреча пройдет четвертым запуском на корте №7 после матча Анетт Контавейт – Джил Тайхман. Ориентировочное начало матча – 22:30 по Киеву. 

Путь на турнире
 
Стадия  Ястремская   Пера
1-й круг    В. Уильямс (5-7 6-2 7-5) №65 WTA    Уотсон (6-1 3-6 6-3) №52 WTA

Ранее девушки играли дважды, счет очных противостояний равный.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против японки Наоми Осаки (№10 WTA) или чешки Каролины Муховой (№26 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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