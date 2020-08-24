Даяна Ястремская – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против американки Бернарды Перы (№61 WTA).
Встреча пройдет четвертым запуском на корте №7 после матча Анетт Контавейт – Джил Тайхман. Ориентировочное начало матча – 22:30 по Киеву.
|Стадия
|Ястремская
|Пера
|1-й круг
|В. Уильямс (5-7 6-2 7-5) №65 WTA
|Уотсон (6-1 3-6 6-3) №52 WTA
Ранее девушки играли дважды, счет очных противостояний равный.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против японки Наоми Осаки (№10 WTA) или чешки Каролины Муховой (№26 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.