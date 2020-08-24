Даяна Ястремская – Бернарда Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 24 августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжит борьбу на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.



В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под 16-м номером, сразится против американки Бернарды Перы (№61 WTA).



Встреча пройдет четвертым запуском на корте №7 после матча Анетт Контавейт – Джил Тайхман. Ориентировочное начало матча – 22:30 по Киеву.

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