ВИДЕО. Как Ястремская травмировала лодыжку в матче с Винус Уильямс

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, опубликовал видео момента, во время которого его теннисистка получила травму в матче первого круга турнира в Нью-Йорке против Винус Уильямс.
«Я всегда считаю частью своей работы защищать моего игрока, поэтому просто оставлю это здесь», – прокомментировал видео Баин.
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Источник — Instagram
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