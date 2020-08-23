ВИДЕО. Как Ястремская травмировала лодыжку в матче с Винус Уильямс

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, опубликовал видео момента, во время которого его теннисистка получила травму в матче первого круга турнира в Нью-Йорке против Винус Уильямс.

«Я всегда считаю частью своей работы защищать моего игрока, поэтому просто оставлю это здесь», – прокомментировал видео Баин.