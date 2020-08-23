ВИДЕО. Как Ястремская травмировала лодыжку в матче с Винус Уильямс

Тренер украинки опубликовал момент повреждения

  • 23.08.2020 12:08
  • 618 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Ястремская травмировала лодыжку в матче с Винус Уильямс
© WTA. Даяна Ястремская

Саша Баин, тренер Даяны Ястремской, опубликовал видео момента, во время которого его теннисистка получила травму в матче первого круга турнира в Нью-Йорке против Винус Уильямс.

«Я всегда считаю частью своей работы защищать моего игрока, поэтому просто оставлю это здесь», – прокомментировал видео Баин.

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    zhyr
    online
      zhyr, 23.08.2020 12:21
    0
    Що ці Вільямс жеруть таке? Скільки пам"ятаю, вони все грають. Термінатори стероїдні
    Ссылка
    zhyr
    online
      zhyr, 23.08.2020 12:21
    0
    Що ці Вільямс жеруть таке? Скільки пам"ятаю, вони все грають. Термінатори стероїдні
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности