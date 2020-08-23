На характере. Ястремская прервала серию поражений после проигрыша 1-го сета

В ночь с субботы на воскресенье вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала непростую победу над экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке.
Украинка проиграла первый сет, но сумела совершить камбэк и завершила трехсетовый триллер в свою пользу.
Любопытно, что Ястремская прервала очень обидную серию из 20 матчей подряд, в которых она обязательно проигрывала, если отдавала оппонентке первую партию. Предыдущей раз ей удалось сделать такой камбэк еще в самом начале прошлого сезона и конце 2018-го календарного года. Тогда в трех сетах была бита представительница США Варвара Лепченко.
Отметим, что в 20 матчах без побед за это время Даяне удавалось пять раз выиграть вторую партию, но в третьей – она не могла взять более трех геймов.
Источник — Tennis Abstract
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