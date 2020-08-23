Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хотела сняться с матча против Винус Уильямс»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о непростой победе над экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке.



«Я очень рада, что выиграла, но также и расстроена, потому что в первом сете у меня были очень хорошие шансы. Но потом я подвернула лодыжку и, если честно, полностью потеряла концентрацию. Я начала думать о боли, как я подвернула ногу и что будет дальше.



Действительно хотела сняться с матча после первого гейма во второй партии. Но в следующем гейме, когда я подавала, то я сказала себе, что не буду сниматься, что буду играть до конца. Не важно, как закончится игра, но нужно завершить этот поединок. Мне и правда нужно было справляться с болью.



Я немного успокоилась и начала принимать правильные решения. Стала играть немного проще. Я не фокусировалась на какой-то особенной игре, потому что знала, что не могу хорошо двигаться сейчас. Просто начала возвращать мяч на ту сторону, и это стало решающим фактором», – сказала Даяна.



В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA).