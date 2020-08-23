Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хотела сняться с матча против Винус Уильямс»

Украинка играла, превозмогая боль

  • 23.08.2020 10:20
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Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Хотела сняться с матча против Винус Уильямс»
© WTA. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о непростой победе над экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс на турнире в Нью-Йорке.
 
«Я очень рада, что выиграла, но также и расстроена, потому что в первом сете у меня были очень хорошие шансы. Но потом я подвернула лодыжку и, если честно, полностью потеряла концентрацию. Я начала думать о боли, как я подвернула ногу и что будет дальше.
 
Действительно хотела сняться с матча после первого гейма во второй партии. Но в следующем гейме, когда я подавала, то я сказала себе, что не буду сниматься, что буду играть до конца. Не важно, как закончится игра, но нужно завершить этот поединок. Мне и правда нужно было справляться с болью.
 
Я немного успокоилась и начала принимать правильные решения. Стала играть немного проще. Я не фокусировалась на какой-то особенной игре, потому что знала, что не могу хорошо двигаться сейчас. Просто начала возвращать мяч на ту сторону, и это стало решающим фактором», – сказала Даяна.
 
В следующем раунде Ястремская сыграет против американки Бернарды Перы (№61 WTA).

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Источник — WTA

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