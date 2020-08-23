ВИДЕО. Камбэк от Даяны. Как Ястремская обыграла Винус Уильямс

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) стартовала с победы на турнире серии Премьер 5 в Нью-Йорке («Western & Southern Open»), который в этом году перенесли из Цинциннати.
Украинка проиграла первый сет Винус Уильямс, но затем сумела переломить ход встречи и одержала победу.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
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Источник — YouTube
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