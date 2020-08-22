Стаховский получил 12-й номер посева на турнире в Праге

Украинский теннисист Сергей Стаховский сыграет на втором челленджере подряд в столице Чехии.
Украинец, который получил 12-й номер посева, будет стартовать со второго круга. Соперником Стаховского станет победитель матча Евгений Карловский (Россия) - Фредерико Феррейра Силва (Португалия).
Напомним, на первом челленджере в Праге Стаховский уступил в стартовых матчах обоих разрядов.
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Источник — Большой теннис Украины
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