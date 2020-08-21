Нью-Йорк. Ястремская начнет турнир матчем с Уильямс

В первом круге украинка встретится с Винус Уильямс

  • 21.08.2020 09:11
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Нью-Йорк. Ястремская начнет турнир матчем с Уильямс
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA №25) стартует на турнире WTA в Нью-Йорке.

В первом круге 20-летняя теннисистка сыграет с американкой Винус Уильямс (WTA №65), которая получила wild-card в основную сетку. Теннисистки ранее не играли друг с другом.

Для украинки это будет второе выступление на Western & Southern Open: в прошлом году Ястремская уступила во втором круге будущей финалистке Светлане Кузнецовой.

Напомним, что после возобновления сезона Ястремская стала четвертьфиналисткой грунтового турнира WTA International в Палермо, а Уильямс-старшая проиграла своей сестре Серене во втором круге соревнований в Лексингтоне.

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Источник — Большой теннис Украины

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