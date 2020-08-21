Марта КОСТЮК: «Я ночевала на Майдане с людьми»

Украинская теннисистка – о неудобных политических вопросах

  • 21.08.2020 05:22
  • 942 просмотра
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Я ночевала на Майдане с людьми»
© ITF. Марта Костюк

Одна из самых перспективных теннисисток Украины Марта Костюк поделилась мнением о том, можно ли спортсменов спрашивать о политике.

«Не знаю, есть ли смысл задавать глобальные политические вопросы таким молодым людям и вообще спортсменам. Я не говорю, что это разные вещи и спортсмены не имеют отношения к этому. Просто я считаю, что спортсмены владеют очень малым количеством информации. 

Чтобы иметь какие-то представления о политике, нужно владеть огромным количеством информации, чтобы никого не обидеть. Если ты что-то не так говоришь, то сразу можешь стать врагом народа. 

Я - патриотка, но, во-первых, мне только 18 лет. Думаю, людям достаточно знать то, что я ночевала на Майдане с людьми», - сказала Костюк.

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Источник — Суспильне спорт

(5 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 21.08.2020 05:29
    +4
    Одна из немногих спортсменов, которые открыто говорят о своем патриотизме к Украине. Респект
    Ссылка
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 21.08.2020 05:29
    +4
    Одна из немногих спортсменов, которые открыто говорят о своем патриотизме к Украине. Респект
    Ссылка
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