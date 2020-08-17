Рейтинг WTA. Цуренко и Костюк улучшили свои позиции

Украинки совершили небольшой подъем в мировом рейтинге

  • 17.08.2020 09:25
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Рейтинг WTA. Цуренко и Костюк улучшили свои позиции
© WTA. Леся Цуренко

WTA обновила мировой рейтинг.

После очередной недели свое положение улучшили украинки Леся Цуренко и Марта Костюк. Леся поднялась на 8 позиций и теперь занимает 131-ю строчку. А Марта Костюк поднялась на три места и теперь расположилась на 137-м.

Катерина Козлова (WTA 99) и Катарина Завацкая (WTA 107) потеряли по одной позиции, а Марина Чернышова (WTA 311) - две.

 

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Источник — WTA

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