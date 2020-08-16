ФОТО. Соблазнительно. Марта Костюк отдыхает на Сицилии

Украинская теннисистка Марта Костюк порадовала поклонников соблазнительным фото с отдыха на итальянском острове Сицилия.
В начале этой недели украинка проиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге. В упорнейшем трехсетовом поединке 18-летняя украинка проиграла итальянке Камиле Джорджи – 6:4, 2:6, 6:7(4).
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