Дарья Снигур заявилась на турнир в испанской Марбелье

18-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур, занимающая 216-ю строчку в рейтинге WTA, попала в заявку на квалификацию турнира ITF World Tennis Tour W25, который пройдет с 31 августа по 6 сентября на грунтовых кортах в испанской Марбелье.

Снигур свой последний поединок перед паузой в сезоне провела в конце февраля на 60-тысячнике в Египте, где стала полуфиналисткой. Тогда в Каире Дарья проиграла своей соотечественнице Марте Костюк.