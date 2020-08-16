Дарья Снигур заявилась на турнир в испанской Марбелье

Украинка сыграет впервые с февраля

  • 16.08.2020 02:12
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Дарья Снигур заявилась на турнир в испанской Марбелье
© AFP

18-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур, занимающая 216-ю строчку в рейтинге WTA, попала в заявку на квалификацию турнира ITF World Tennis Tour W25, который пройдет с 31 августа по 6 сентября на грунтовых кортах в испанской Марбелье.

Снигур свой последний поединок перед паузой в сезоне провела в конце февраля на 60-тысячнике в Египте, где стала полуфиналисткой. Тогда в Каире Дарья проиграла своей соотечественнице Марте Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

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