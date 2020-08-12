ВИДЕО. Взмах волосами. Свитолина повредила шею, снимая ролик для TikTok

Оказалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина травмировала шею, когда снимала танцы для поста в TikTok.
Сама Элина рассказала: «Я повторяла этот танец много раз. В итоге я повредила шею, когда делала взмах волосами.
Ведь я выполняла это упражнение неоднократно. В итоге целую неделю мне пришлось ходить к остеопату!»
Ранее сообщалось, что 5-я ракетка мира Элина Свитолина пропустит US Open 2020.
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Источник — YouTube
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