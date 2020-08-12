ВИДЕО. Взмах волосами. Свитолина повредила шею, снимая ролик для TikTok

Украинская теннисистка, пятая ракетка мира, пропустит US Open 2020

  • 12.08.2020 21:46
  • 993 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Взмах волосами. Свитолина повредила шею, снимая ролик для TikTok
© Instagram. Элина Свитолина

Оказалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина травмировала шею, когда снимала танцы для поста в TikTok.

Сама Элина рассказала: «Я повторяла этот танец много раз. В итоге я повредила шею, когда делала взмах волосами.

Ведь я выполняла это упражнение неоднократно. В итоге целую неделю мне пришлось ходить к остеопату!»

Ранее сообщалось, что 5-я ракетка мира Элина Свитолина пропустит US Open 2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When I completely missed the BIGGEST day of the year (so far🤣). 😱#InternationalDanceDay

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

 
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Источник — YouTube

(4 голоса)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 12.08.2020 22:37
    0
    Владимир Копяк, 12.08.2020 22:29
    Чем бы дитя не тешилось... Дури в голове еще много осталось... А куда пропал ее франкоафриканец? Что то давно не светился на экранах...
    Тоже болтал... Сломал...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 12.08.2020 22:36
    0
    Когда в голове начинает гулять ветер тик ток его заполняет.
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.08.2020 22:29
    +1
    Чем бы дитя не тешилось... Дури в голове еще много осталось... А куда пропал ее франкоафриканец? Что то давно не светился на экранах...
    Ссылка
    vladimirpa12
      vladimirpa12, 12.08.2020 22:24
    +1
    Видимо уровень интеллекта в шею переместился и она не выдержала (шея)-хотя о чем это я-какой интеллект?
    Ссылка
    Oleg.
      Oleg., 12.08.2020 22:15
    +2
    ЩО? Знову?Так тиждень тому також пошкодила шию, знімаючи ролик для TikTok.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 12.08.2020 21:59
    +2
    А говорят, что жизнь у блогеров и инстаграмщиков легкая!
    Ссылка
    Oleg.
      Oleg., 12.08.2020 22:15
    +2
    ЩО? Знову?Так тиждень тому також пошкодила шию, знімаючи ролик для TikTok.
    Ссылка
    Український Крим
    online
      Український Крим, 12.08.2020 21:59
    +2
    А говорят, что жизнь у блогеров и инстаграмщиков легкая!
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 12.08.2020 22:29
    +1
    Чем бы дитя не тешилось... Дури в голове еще много осталось... А куда пропал ее франкоафриканец? Что то давно не светился на экранах...
    Ссылка
    vladimirpa12
      vladimirpa12, 12.08.2020 22:24
    +1
    Видимо уровень интеллекта в шею переместился и она не выдержала (шея)-хотя о чем это я-какой интеллект?
    Ссылка
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 12.08.2020 22:37
    0
    Владимир Копяк, 12.08.2020 22:29
    Чем бы дитя не тешилось... Дури в голове еще много осталось... А куда пропал ее франкоафриканец? Что то давно не светился на экранах...
    Тоже болтал... Сломал...
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 12.08.2020 22:36
    0
    Когда в голове начинает гулять ветер тик ток его заполняет.
    Ссылка
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