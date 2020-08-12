ФОТО. Цель – Ролан Гаррос. Свитолина уже тренируется на грунте

Лучшая украинская теннисистка готовится к сентябрю

  • 12.08.2020 17:43
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ФОТО. Цель – Ролан Гаррос. Свитолина уже тренируется на грунте
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит тренировки на грунтовых кортах.

«Обожаю жару! Идеальное место, чтобы скоротать часы на теннисном корте, пытаясь овладеть мастерству передвижения на грунте. Так никто и никогда не говорил!

П.С. Отвезите меня обратно на пляж», – написала Свитолина в инстаграме.

Напомним, украинка пропускает американскую серию турниров, которая будет проходить на харде, и вернется уже на европейские соревнования, которые будут играться на земле. 

Напомним, седьмого сентября стартует турнир международной серии в Стамбуле, 21-го – Премьер 5 в Риме, 28-го – Ролан Гаррос. В прошлом году Свитолина полностью провалила грунтовый сезон, поэтому ей будет за что побороться.

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Источник — Instagram

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