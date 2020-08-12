ФОТО. Цель – Ролан Гаррос. Свитолина уже тренируется на грунте

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проводит тренировки на грунтовых кортах.
«Обожаю жару! Идеальное место, чтобы скоротать часы на теннисном корте, пытаясь овладеть мастерству передвижения на грунте. Так никто и никогда не говорил!
П.С. Отвезите меня обратно на пляж», – написала Свитолина в инстаграме.
Напомним, украинка пропускает американскую серию турниров, которая будет проходить на харде, и вернется уже на европейские соревнования, которые будут играться на земле.
Напомним, седьмого сентября стартует турнир международной серии в Стамбуле, 21-го – Премьер 5 в Риме, 28-го – Ролан Гаррос. В прошлом году Свитолина полностью провалила грунтовый сезон, поэтому ей будет за что побороться.
Источник — Instagram
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