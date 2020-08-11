ВИДЕО. Как Костюк проиграла трехсетовый триллер Джорджи

Украинка Марта Костюк (№140 WTA) проиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
18-летняя киевлянка на тай-брейке третьего сета уступила Камиле Джорджи из Италии (№71 WTA).
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Источник — Tennis Ukraine
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