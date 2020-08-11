ВИДЕО. Как Костюк проиграла трехсетовый триллер Джорджи

Украинка была близка к победе, но опыта немного не хватило

  • 11.08.2020 18:52
  • 203 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как Костюк проиграла трехсетовый триллер Джорджи
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк (№140 WTA) проиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.

18-летняя киевлянка на тай-брейке третьего сета уступила Камиле Джорджи из Италии (№71 WTA).
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Tennis Ukraine

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Venesuela
    online
      Venesuela, 11.08.2020 19:03
    0
    Выход в 1-й раунд среднего уровня турнира , потолок для Марты на сегодняшний день! Подача лучше не стала, а теннис слишком мягкий и пассивный. При таком теннисе нужно летать по корту как это делает в своих лучших матчах Элина !
    Ссылка
    Venesuela
    online
      Venesuela, 11.08.2020 19:03
    0
    Выход в 1-й раунд среднего уровня турнира , потолок для Марты на сегодняшний день! Подача лучше не стала, а теннис слишком мягкий и пассивный. При таком теннисе нужно летать по корту как это делает в своих лучших матчах Элина !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности