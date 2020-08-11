ВИДЕО. Как Цуренко обыграла Александрову в столице Чехии

Украинка Леся Цуренко (№139 WTA) выиграла матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге, обыграв в двух сетах Екатерину Александрову из России (№27 WTA).
В следующем раунде Цуренко сыграет против Аны Богдан или Сторм Сандерс.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Tennis Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.