Марта Костюк – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 августа, украинка Марта Костюк (№140 WTA) сыграет матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
Соперницей Костюк станет Камила Джорджи из Италии (№71 WTA).
Матч начнется после встречи Тиг – Крейчикова. Ориентировочное время 16:15 по Киеву.
Победительница встречи сразится с третьей сеяной Элизой Мертенс.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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