Марта Костюк – Камила Джорджи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 августа, украинка Марта Костюк (№140 WTA) сыграет матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.



Соперницей Костюк станет Камила Джорджи из Италии (№71 WTA).



Матч начнется после встречи Тиг – Крейчикова. Ориентировочное время 16:15 по Киеву.



Победительница встречи сразится с третьей сеяной Элизой Мертенс.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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