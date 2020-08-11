Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 11 августа, украинка Леся Цуренко (№139 WTA) сыграет матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.
Соперницей Цуренко станет Екатерина Александрова из России (№27 WTA).
Матч начнется в 14:50 по Киеву.
Победительница матча в следующем раунде сыграет против Аны Богдан или Сторм Сандерс, которую в понедельник в финале квалификации обыграла Марта Костюк.
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Источник — Sport.ua
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