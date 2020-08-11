Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Праге

  • 11.08.2020 14:47
  • 2046 просмотров
  • 4 комментария
Леся Цуренко – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Леся Цуренко

Во вторник, 11 августа, украинка Леся Цуренко (№139 WTA) сыграет матч первого круга основной сетки на турнире международной серии в Праге.

Соперницей Цуренко станет Екатерина Александрова из России (№27 WTA).

Матч начнется в 14:50 по Киеву.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Аны Богдан или Сторм Сандерс, которую в понедельник в финале квалификации обыграла Марта Костюк.
 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 16:08
    +1
    Больше похоже на цирк.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.08.2020 15:33
    +1
    Леся трохи чудить, просто суперниця чудить ще більше.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 15:19
    +1
    В первом сете мордорка никакая.
    Ссылка
    mykola
    online
      mykola, 11.08.2020 15:15
    +1
    Леся почала дуже добре. Так тримати!!!
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 16:08
    +1
    Больше похоже на цирк.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 11.08.2020 15:33
    +1
    Леся трохи чудить, просто суперниця чудить ще більше.
    Ссылка
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 11.08.2020 15:19
    +1
    В первом сете мордорка никакая.
    Ссылка
    mykola
    online
      mykola, 11.08.2020 15:15
    +1
    Леся почала дуже добре. Так тримати!!!
    Ссылка
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