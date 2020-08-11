Прага. Стали известны соперницы Цуренко и Костюк по первому кругу

Украинки накануне преодолели квалификацию на турнире в Чехии

  • 11.08.2020 13:42
  • 487 просмотров
  • 2 комментария
Прага. Стали известны соперницы Цуренко и Костюк по первому кругу
© БТУ. Марта Костюк и Леся Цуренко

Стали известны соперницы Леси Цуренко и Марты Костюк по первому кругу основной сетки турнира в Праге. В первом круге основной сетки Костюк встретится с итальянкой Камилой Джорджи, а Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Александровой.

Напомним, что вчера Костюк с двумя «баранками» обыграла австралийку Сторм Сандерс, а Цуренко на двух тай-брейках одолела представительницу Польши Магдалену Френх.

Даяна Ястремская, которая получила четвертый номер посева в Праге, снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.

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Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 11.08.2020 14:40
    0
    А, якщо по правді, то в жіночому тенісі рейтинг не головне, сенсації трапляються дуже часто. Головне грати в свою кращу гру та не нервувати, а там як буде. Марта в статусі не фаворита часто краще грає.
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    kollekciy
      kollekciy, 11.08.2020 14:26
    -1
    Бувало Марті щастило на жереб, але не сьогодні. Якщо легенда світового тенісу Даяна не справилася з Джорджи то куди там Марті братися. А далі Мертенс, яку навіть Еліна боїться.
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    kollekciy
      kollekciy, 11.08.2020 14:40
    0
    А, якщо по правді, то в жіночому тенісі рейтинг не головне, сенсації трапляються дуже часто. Головне грати в свою кращу гру та не нервувати, а там як буде. Марта в статусі не фаворита часто краще грає.
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