Прага. Стали известны соперницы Цуренко и Костюк по первому кругу

Стали известны соперницы Леси Цуренко и Марты Костюк по первому кругу основной сетки турнира в Праге. В первом круге основной сетки Костюк встретится с итальянкой Камилой Джорджи, а Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Александровой.
Напомним, что вчера Костюк с двумя «баранками» обыграла австралийку Сторм Сандерс, а Цуренко на двух тай-брейках одолела представительницу Польши Магдалену Френх.
Даяна Ястремская, которая получила четвертый номер посева в Праге, снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.
Источник — Большой теннис Украины
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