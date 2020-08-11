Прага. Стали известны соперницы Цуренко и Костюк по первому кругу

Стали известны соперницы Леси Цуренко и Марты Костюк по первому кругу основной сетки турнира в Праге. В первом круге основной сетки Костюк встретится с итальянкой Камилой Джорджи, а Цуренко сыграет против россиянки Екатерины Александровой.

Напомним, что вчера Костюк с двумя «баранками» обыграла австралийку Сторм Сандерс, а Цуренко на двух тай-брейках одолела представительницу Польши Магдалену Френх.

Даяна Ястремская, которая получила четвертый номер посева в Праге, снялась с турнира из-за проблем со здоровьем.