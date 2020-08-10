Марта КОСТЮК: «Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым»

Украинская теннисистка – о разгромной победе над Сторм Сандерс

  • 10.08.2020 13:41
  • 247 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Несмотря на счет, матч не казался мне таким уж простым»
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№140 WTA) прокомментировала победу над австралийкой Сторм Сандерс (№275 WTA) в финале квалификации грунтового турнира международной серии в Праге.

«Я совсем не знала, как Сандерс играет, с какой скоростью, с какой высотой. Я смогла довольно быстро адаптироваться. Несмотря на счет, этот матч мне не казался таким уж простым. Да, были такие геймы, в которых я практически ничего и не делала, но были и геймы, в которых был счет «ровно». 

Конечно, количество невынужденных ошибок со стороны соперницы повлияло на результат, но на самом деле мне кажется, ей не удалось справиться с той скоростью, которую я предлагала. Я старалась варьировать скорость и вращения, она же играла довольно плоско. Теперь, когда я вышла в основную сетку, то самая главная цель – это, конечно, победа. Я просто надеюсь, что у меня будет еще несколько хороших матчей, потому что я по ним соскучилась», - сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 10.08.2020 14:00
    +2
    Марто, ми в тебе віримо!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 10.08.2020 14:00
    +2
    Марто, ми в тебе віримо!
    Ссылка
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