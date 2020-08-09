ЗАВАЦКАЯ: «После матча в Санк-Петербурге мне писали, зачем я туда поехала»

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнила, как играла на турнире в Санк-Петербурге.
«У меня не было никаких проблем, разве после матча присылали какие-то смс-ки. «Почему ты сюда приехала?», Или что-то такое. Я на такое не обращаю внимание, на корте и мне аплодировали, и сопернице. Стараюсь не обращать на это внимание. Теннис - это одно, политика - другое», - сказала Завацкая.
Завацкая в 2019-м году не смогла пробиться в основной раунд турнира в Санкт-Петербурге.
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Если бы не заходила в соцсети, то уже была бы в топ-100»
Максим Гаптар, Sport.ua
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