ЗАВАЦКАЯ: «После матча в Санк-Петербурге мне писали, зачем я туда поехала»

Украинка провела несколько матчей в России

  • 09.08.2020 10:50
  • 150 просмотров
  • 2 комментария
ЗАВАЦКАЯ: «После матча в Санк-Петербурге мне писали, зачем я туда поехала»
© WTA. Катарина Завацкая

Четвертая ракетка Украины Катарина Завацкая в эксклюзивном интервью Sport.ua вспомнила, как играла на турнире в Санк-Петербурге.

«У меня не было никаких проблем, разве после матча присылали какие-то смс-ки. «Почему ты сюда приехала?», Или что-то такое. Я на такое не обращаю внимание, на корте и мне аплодировали, и сопернице. Стараюсь не обращать на это внимание. Теннис - это одно, политика - другое», - сказала Завацкая.

Завацкая в 2019-м году не смогла пробиться в основной раунд турнира в Санкт-Петербурге.

Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Если бы не заходила в соцсети, то уже была бы в топ-100»

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Максим Гаптар, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.08.2020 11:01
    0
    На передовую суку, раненых перевязывать.
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 09.08.2020 10:57
    +5
    Згоден. Теніс це одне, а політика інше. Але в нас з ними не політика а війна....
    Ссылка
    Андрій Гусак
      Андрій Гусак, 09.08.2020 10:57
    +5
    Згоден. Теніс це одне, а політика інше. Але в нас з ними не політика а війна....
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 09.08.2020 11:01
    0
    На передовую суку, раненых перевязывать.
    Ссылка
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