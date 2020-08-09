Лексингтон. Бондаренко узнала имя соперницы в квалификации

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко попытается пробиться в основную сетку турнира в Лексингтоне (США).
В первом раунде квалификации украинская теннисистка (№350), заявившаяся на турнир по «замороженному» рейтингу (№85) встретится с седьмой сеяной американкой Кэролайн Доулхайд (№134).
Победительница данного матча в финале отбора сыграет против второй сеяной россиянки Маргариты Гаспарян или обладательницы wild card Джейми Лёб из США.
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Источник — Большой теннис Украины
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