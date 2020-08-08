Без обидчицы Ястремской. Стали известны финалистки турнира в Палермо

В субботу на турнире международной серии в Палермо состоялись полуфинальные матчи.
За первый титул после возобновления сезона сразятся Анетт Контавейт и Фиона Ферро, которые обыграли Петру Мартич и Камилу Джорджи соответственно.
Отметим, что эстонка еще не выигрывала турниров WTA на грунте.
Палермо. Полуфиналы
Анетт Контавейт (Эстония) – Петра Мартич (Хорватия) – 6:2, 6:4
Фиона Ферро (Франция) – Камила Джорджи (Италия) – 2:6, 6:2, 7:5
Ранее Джорджи выбила украинку Даяну Ястремскую.
Владимир Клепач, Sport.ua
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