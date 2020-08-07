Определились все участницы 1/4 финала на турнире в Палермо

В среду и четверг на турнире международной серии в Палермо состоялись матчи второго круга, по результатам которых стали известны все четвертьфиналистки турнира.

Отметим, что Украину на данной стадии будет представлять Даяна Ястремская.

Палермо. Четвертьфинал

Верхняя часть сетки

Петра Мартич (Хорватия) – Александра Саснович (Беларусь)

Анетт Контавейт (Эстония) – Элизабетта Коччаретто (Италия)

Нижняя часть сетки

Фиона Ферро (Франция) – Сара Эррани (Италия)

Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия)