ЯСТРЕМСКАЯ: «Играла разнообразно, но лучше всего работали плоские удары»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская рассказала о победе над француженкой Осеан Доден в рамках турнира в Палермо.

«Я очень рада, что прошла в четвертьфинал после такого долгого периода без турниров. Это был хороший матч, мы начали игру довольно поздно. Весь день мне нужно было оставаться очень собранной, чтобы сохранять хороший настрой.

На корте мне хотелось сыграть так, чтобы закончить встречу пораньше (матч стартовал в 23:45 по местному времени)! Я была очень уставшей, поэтому старалась играть так агрессивно и интенсивно, насколько было возможно, чтобы завершить встречу раньше.

Сегодня я попробовала играть разнообразно, с резаными, укороченными, но лучше всего работали плоские удары. Возможно, мой стиль игры лучше подходит для харда или травы, но мне нравится и на грунте играть. В любом случае, на таком покрытии можно делать больше, чем на быстрых кортах.

Что касается матча с Камилой Джорджи, то будет классно сыграть против соперницы, которая тоже бьет плоско, учитывая и мой стиль игры. Ключи к победе – это ключи к победе, я не могу ими делиться, но самый простой ответ – это придерживаться своего стиля игры, независимо от того, как играет соперница. Я могу внести поправки, добавить больше вариативности, но стиль в целом не изменится», – сказала Даяна.

В 1/4 финала Ястремская сыграет против итальянки Камилы Джорджи.