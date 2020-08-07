ВИДЕО. Как Ястремская переиграла француженку Доден в Палермо

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) продолжает борьбу на турнире международной серии в Палермо. В матче второго круга украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, обыграла лаки-лузера Осеан Доден из Франции (№116 WTA).
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Источник — Sport.ua
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