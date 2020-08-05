Бондаренко, Козлова и Завацкая выступят в квалификации турнира в Нью-Йорке

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая заявлены в квалификации турнира Western & Southern Open.
Соревнования пройдут с 21 по 28 августа в Нью-Йорке.
Напомним, что Катерина Бондаренко заявилась на турнир WTA International в Лексингтоне, который пройдёт 10-16 августа.
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Источник — Большой теннис Украины
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