Бондаренко, Козлова и Завацкая выступят в квалификации турнира в Нью-Йорке

Три украинки имеют шанс попасть в основной раунд турнира Western & Southern Open

  • 05.08.2020 01:32
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Бондаренко, Козлова и Завацкая выступят в квалификации турнира в Нью-Йорке
© Twitter. Катерина Бондаренко

Украинские теннисистки Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Катарина Завацкая заявлены в квалификации турнира Western & Southern Open.

Соревнования пройдут с 21 по 28 августа в Нью-Йорке.

Напомним, что Катерина Бондаренко заявилась на турнир WTA International в Лексингтоне, который пройдёт 10-16 августа.

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Источник — Большой теннис Украины

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