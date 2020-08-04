Палермо. Определилась следующая соперница Ястремской

Сегодня ночью Даяна Ястремская успешно стартовала на турнире WTA в Палермо, обыграв в первом раунде испанку Сару Соррибес-Тормо - 6:3, 6:4.
Теперь же определилась соперница второй ракетки Украины по матчу второго круга.
Ястремская сыграет с представительницей Франции Осеан Доден. Она сегодня в трех сетах обыграла словенку Тамару Циданшек – 2:6, 6:4, 6:4. Матч продолжался 2 часа и 28 минут.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Олег Дидух, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.