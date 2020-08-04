Ястремская с камбэком во второй партии обыграла Соррибес-Тормо

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) победно стартовала на турнире международной серии в Палермо.

В матче первого круга основной сетки украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, обыграла третью ракетку Испании Сару Соррибес-Тормо (№83 WTA).

Палермо. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:3, 6:4

Начало матча показало, что борьба на корте будет интересной, а украинка выступит в роли первого номера. Даяна чаще играла острее и пыталась не допускать долгих розыгрышей, а на приеме была для Соррибес-Тормо страшным сном. О каких шансах на победу можно говорить, если теннисистка выигрывает меньше 50% очков на своей первой подаче.

Главные события в партии прошли с 3 по 5 гейм, когда девушки не смогли защитить свои подачи. Испанка оказалась в роли догоняющей, но достать соперницу уже не смогла, хотя имела двойной брейкпоинт в восьмом гейме. Закончился сет двойной ошибкой Соррибес-Тормо.

По всей видимости, Ястремская решила, что дело в шляпе и дальше можно не играть в полную силу. Это привело к тому, что она потеряла контроль над происходящим на корте, стала больше ошибаться и дарить легкие очки испанке. Результатом стали быстрые 0:4 и перспектива играть третий сет. Но Даяне удалось переломить ситуацию и оформить скрытую баранку. Отдельно стоит отметить, что в игре Ястремской стало больше элементов, который помогают выигрывать на медленных покрытиях. Домашняя работа во время паузы была сделана хорошо.

Отметим, что это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге Ястремская сыграет против словенки Тамары Зиданшек или лаки-лузера Осеан Доден из Франции.



