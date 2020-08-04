Ястремская с камбэком во второй партии обыграла Соррибес-Тормо

Украинская теннисистка победно стартовала на турнире в Палермо

  • 04.08.2020 01:50
  • 293 просмотра
  • 6 комментариев
Ястремская с камбэком во второй партии обыграла Соррибес-Тормо
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) победно стартовала на турнире международной серии в Палермо.

В матче первого круга основной сетки украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, обыграла третью ракетку Испании Сару Соррибес-Тормо (№83 WTA).

Палермо. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:3, 6:4

Начало матча показало, что борьба на корте будет интересной, а украинка выступит в роли первого номера. Даяна чаще играла острее и пыталась не допускать долгих розыгрышей, а на приеме была для Соррибес-Тормо страшным сном. О каких шансах на победу можно говорить, если теннисистка выигрывает меньше 50% очков на своей первой подаче.

Главные события в партии прошли с 3 по 5 гейм, когда девушки не смогли защитить свои подачи. Испанка оказалась в роли догоняющей, но достать соперницу уже не смогла, хотя имела двойной брейкпоинт в восьмом гейме. Закончился сет двойной ошибкой Соррибес-Тормо. 

По всей видимости, Ястремская решила, что дело в шляпе и дальше можно не играть в полную силу. Это привело к тому, что она потеряла контроль над происходящим на корте, стала больше ошибаться и дарить легкие очки испанке. Результатом стали быстрые 0:4 и перспектива играть третий сет. Но Даяне удалось переломить ситуацию и оформить скрытую баранку. Отдельно стоит отметить, что в игре Ястремской стало больше элементов, который помогают выигрывать на медленных покрытиях. Домашняя работа во время паузы была сделана хорошо.

Отметим, что это была первая встреча теннисисток.

В следующем круге Ястремская сыграет против словенки Тамары Зиданшек или лаки-лузера Осеан Доден из Франции.


 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Vadim Rubik
      Vadim Rubik, 04.08.2020 02:04
    +1
    Даяна грала добре перший сет, потім провал і хороша кінцівка, сподобалось, що грала без акценту на один удар постійно, були цікаві вкорочення і цікава гра по високому мячі.. Далі буде... Удачі
    Ссылка
    Vadim Rubik
      Vadim Rubik, 04.08.2020 02:02
    +1
    SportsMan, 04.08.2020 01:58
    Они реально ночью играли? Почему?
    Там жара під 40 вдень стоїть зараз
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 04.08.2020 01:58
    +2
    Прекрасно скамбечила! Молодець. характер! Вітання з перемогою!
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 04.08.2020 01:58
    +1
    Они реально ночью играли? Почему?
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 04.08.2020 01:54
    +2
    молодец .Еще не привыкла на грунте.Тут надо терпение
    Ссылка
    viktor112007
      viktor112007, 04.08.2020 01:52
    +5
    Дая молодець, в другому сеті мала великі проблеми, було 0:4, але змогла за такого рахунку увімкнутись і забомбити суперницю
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 04.08.2020 01:52
    +5
    Дая молодець, в другому сеті мала великі проблеми, було 0:4, але змогла за такого рахунку увімкнутись і забомбити суперницю
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 04.08.2020 01:58
    +2
    Прекрасно скамбечила! Молодець. характер! Вітання з перемогою!
    Ссылка
    Александр Ад
      Александр Ад, 04.08.2020 01:54
    +2
    молодец .Еще не привыкла на грунте.Тут надо терпение
    Ссылка
    Vadim Rubik
      Vadim Rubik, 04.08.2020 02:04
    +1
    Даяна грала добре перший сет, потім провал і хороша кінцівка, сподобалось, що грала без акценту на один удар постійно, були цікаві вкорочення і цікава гра по високому мячі.. Далі буде... Удачі
    Ссылка
    Vadim Rubik
      Vadim Rubik, 04.08.2020 02:02
    +1
    SportsMan, 04.08.2020 01:58
    Они реально ночью играли? Почему?
    Там жара під 40 вдень стоїть зараз
    Ссылка
    SportsMan
      SportsMan, 04.08.2020 01:58
    +1
    Они реально ночью играли? Почему?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности