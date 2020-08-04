ЯСТРЕМСКАЯ: «В Палермо можно нормально дышать на корте и в своей комнате»

На турнире в Италии очень жесткие правила, повсюду нужно ходить в маске

  • 04.08.2020 14:48
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ЯСТРЕМСКАЯ: «В Палермо можно нормально дышать на корте и в своей комнате»
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) прокомментировала победу на старте турнира в Палермо.
 
«Трудно описать свои ощущения на корте. В первую очередь, я очень счастлива, потому что так давно не играла.
 
Вместе с тем играть было очень тяжело, потому что ты не был в этой атмосфере долгое время и эти ощущения, которые есть на соревнованиях, немного забываются. Сегодня самое важное – это психологическая составляющая. Физически тоже было немного сложно, потому что матчевой практики не было давно. 
 
Самое лучшее время в Палермо – это когда ты находишься на корте и в своей комнате. Только там можно находиться без маски и дышать нормально. Но это очень здорово и классно, что проходит турнир и мы соревнуемся, потому что я очень соскучилась. Все игроки с уважением относятся к правилам и хорошо, что все отлично работает», – сказала Ястремская.

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Источник — Большой теннис Украины

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