ЯСТРЕМСКАЯ: «В Палермо можно нормально дышать на корте и в своей комнате»

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) прокомментировала победу на старте турнира в Палермо.



«Трудно описать свои ощущения на корте. В первую очередь, я очень счастлива, потому что так давно не играла.



Вместе с тем играть было очень тяжело, потому что ты не был в этой атмосфере долгое время и эти ощущения, которые есть на соревнованиях, немного забываются. Сегодня самое важное – это психологическая составляющая. Физически тоже было немного сложно, потому что матчевой практики не было давно.



Самое лучшее время в Палермо – это когда ты находишься на корте и в своей комнате. Только там можно находиться без маски и дышать нормально. Но это очень здорово и классно, что проходит турнир и мы соревнуемся, потому что я очень соскучилась. Все игроки с уважением относятся к правилам и хорошо, что все отлично работает», – сказала Ястремская.