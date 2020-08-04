Цуренко и Костюк попали в заявку турнира в Праге

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк получили места в заявочном списке на турнир WTA в Праге, который пройдет на следующей неделе.
Ряд спортсменок отказались участвовать, поэтому украинки получили места в заявке, однако свое участие пока не подтвердили.
Ранее Костюк уступила во втором раунде квалификации соревнований в Палермо, а Цуренко снялась накануне своего стартового матча из-за травмы.
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Источник — Большой теннис Украины
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