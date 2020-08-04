ВИДЕО. Как Ястремская выиграла первый матч после возобновления сезона

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) победно стартовала на турнире международной серии в Палермо, обыграв в первом круге Сару Соррибес-Тормо из Испании (№83 WTA).

Во втором сете украинка проигрывала со счетом 0:4, после чего не отдала сопернице ни одного гейма.