ВИДЕО. Как Ястремская выиграла первый матч после возобновления сезона

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) победно стартовала на турнире международной серии в Палермо, обыграв в первом круге Сару Соррибес-Тормо из Испании (№83 WTA).
Во втором сете украинка проигрывала со счетом 0:4, после чего не отдала сопернице ни одного гейма.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Tennis Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.