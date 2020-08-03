Даяна Ястремская – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Палермо

  • 03.08.2020 12:50
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Даяна Ястремская – Сара Соррибес-Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская

В понедельник, третьего августа, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№25 WTA) начнет борьбу на турнире международной серии в Палермо.
 
В матче первого круга основной сетки украинка, посеянная на соревнованиях под седьмым номером, сразится против третьей ракетки Испании Сары Соррибес-Тормо (№83 WTA).
 
Встреча состоится четвертым запуском на корте №6 после матча Александрова - Младенович. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем круге победительница матча сыграет против словенки Тамары Зиданшек или одной из победительниц квалификации.

Ранее турнир покинула Марта Костюк.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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