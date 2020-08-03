Костюк проиграла россиянке полуфинал квалификации в Палермо

Украинская теннисистка проиграла Людмиле Самсоновой в трех сетах

  • 03.08.2020 00:23
  • 1006 просмотров
  • 3 комментария
Костюк проиграла россиянке полуфинал квалификации в Палермо
© ITF. Марта Костюк

В итальянском Палермо состоялись полуфинальные матчи квалификации турнира Palermo Ladies Open, который продлится до 9 августа на грунтовых кортах. Его призовой фонд составляет $225,500.

Представительница Украины Марта Костюк (WTA 141) встречалась с пятой сеяной россиянкой Людмилой Самсоновой (WTA 117).

Украинская теннисистка проиграла важный матч в трех сетах – 6:4, 4:6, 3:6.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 03.08.2020 09:24
    0
    Якщо по грі. Як на мене відчувалося покращення в грі Марти. В Брізбені Марта програла Самсоновій зовсім без шансів, вчора шанси були високі, Марта проявляла характер, двічі переломлювала гру на свою користь, але як було прогнозовано дуже не стабільна Мартина подача в вирішальний момент знову підвила, та породила нерви та невпевненість в собі. Доки Марта не стабілізує подачу великих перемог у неї, на жаль, не буде.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 03.08.2020 09:04
    0
    Це був не фінал, а пів фінал. Фінал сьогодні Самсонова грає з Паар.
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    shevsen
      shevsen, 03.08.2020 06:37
    +1
    Быстро...Даже в сетку не вошла...
    Ссылка
    shevsen
      shevsen, 03.08.2020 06:37
    +1
    Быстро...Даже в сетку не вошла...
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 03.08.2020 09:24
    0
    Якщо по грі. Як на мене відчувалося покращення в грі Марти. В Брізбені Марта програла Самсоновій зовсім без шансів, вчора шанси були високі, Марта проявляла характер, двічі переломлювала гру на свою користь, але як було прогнозовано дуже не стабільна Мартина подача в вирішальний момент знову підвила, та породила нерви та невпевненість в собі. Доки Марта не стабілізує подачу великих перемог у неї, на жаль, не буде.
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 03.08.2020 09:04
    0
    Це був не фінал, а пів фінал. Фінал сьогодні Самсонова грає з Паар.
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