Завацкая приняла решение не играть турнир в Праге

Украинка возобновит сезон в Нью-Йорке

  • 02.08.2020 15:40
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  • 1 комментарий
Завацкая приняла решение не играть турнир в Праге
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№105 WTA) не будет участвовать в грунтовом турнире WTA международной серии в Праге (10-16 августа).

«Я уже снялась с турнира в Праге, потому что готовлюсь к хардовому сезону.

Знаю, что все играют, я тоже хотела. Но два года назад у меня была небольшая травма ахилла и мне не очень хорошо часто менять покрытия.

Я и не планировала играть турнир в Праге. Заявилась туда на всякий случай, если 31 июля скажут, что US Open отменяют, чтобы у меня был турнир в запасе.

А так US Open состоится, потому снимаюсь», – сказала Завацкая в разговоре с корреспондентом Sport.ua.

Таким образом, следующими турнирами Катарины станут Western & Southern Open, перенесенный из Цинциннати в Нью-Йорк (20-28 августа) и US Open (31 августа - 13 сентября).

Полную версию интервью с Катариной Завацкой читайте на следующей неделе.

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Владимир Клепач, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.08.2020 15:45
    +1
    И сразу в основную сетку US Open
    Ссылка
    Andrey Kuzma
      Andrey Kuzma, 02.08.2020 15:45
    +1
    И сразу в основную сетку US Open
    Ссылка
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