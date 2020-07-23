Козлова и Завацкая возобновят сезон на турнире в Праге

Украинские теннисистки Катерина Козлова и Катарина Завацкая заявились на турнир WTA International, который пройдет в Праге.

Турнир стартует 10-го августа, а спортсменки сыграют в квалификации. Даяна Ястремская начнет с основной сетки.

Соревнование в Праге станут вторыми официальными после рестарта сезона. Первым стартует турнир в Палермо, на который заявились Ястремская, Леся Цуренко и Марта Костюк.